Pescara, Kastanos: "La mia decisione più bella in carriera? Aver scelto la Juventus"

Attraverso tuttojuve.com, il centrocampista della Juventus Grigoris Kastanos, quest'anno in prestito al Pescara, ha parlato della sua esperienza con la formazione U23 bianconera: "Ero reduce da un infortunio che mi aveva tenuto fuori gioco per otto mesi. Insieme alla Juventus, abbiamo deciso di restare in U23 in modo da poter mettere più minuti nelle gambe. La squadra era al debutto in una lega professionistica, quando parti da zero anche se ti chiami Juve hai delle difficoltà a cui vai incontro. A ripensarci, questa è stata la scelta più bella perché pian piano ho iniziato a riprendere il ritmo e mi sentivo in buona forma. Senza voler esser presuntuoso, nutro un grande rispetto per quel campionato ma aspiro a giocare in categorie superiori".