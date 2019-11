Pescara, la carica di Crecco: "Andremo a Perugia per confermarci"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista del confronto di Perugia, in casa Pescara, a Rete8, ha parlato il centrocampista Luca Crecco, rientrato in campo dopo un lungo infortunio. Queste le sue parole, riprese da pescarasport24.it: "Adesso sto bene sono rientrato in gruppo, sono contento per aver giocato due partite dando una mano alla squadra. Andremo a Perugia per confermarci perché noi ci siamo, possiamo lottare per grandi traguardi. Non sarà una partita facile perché sono una buona squadra anche se vengono da due sconfitte pesanti contro Cittadella e Pordenone, e daranno tutto soprattutto in casa, ma ci stiamo allenando al massimo per prepararla bene. Il Perugia è una squadra costruita per stare nelle zone alte della classifica, si sono affacciati ai primi posti perché hanno un buon organico. Il campionato di Serie B ha una graduatoria corta e parlare adesso di classifica sarebbe troppo facile, dovremo approfittare di questo momento negativo del Perugia per fare punti al Curi".