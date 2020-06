Pescara, la Juventus torna a farsi sotto per Bocic. Parma e Monza vigili

Dopo gli inserimenti di Parma e Monza la Juventus è tornata a farsi prepotentemente sotto per Milos Bocic, talento del Pescara. Stando a quanto riportato da PescaraSport24, infatti, il ds Fabio Paratici vorrebbe mettere le mani sul calciatore per poi decidere se inserirlo nella rosa dell'Under23 oppure lasciarlo in prestito all'Adriatico per un'altra stagione.