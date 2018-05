Pescara, la promessa di Sebastiani: rinnovo per Pillon

© foto di Federico De Luca

In casa Pescara si avvicina sempre più la permanenza di Bepi Pillon sulla panchina. Il presidente Daniele Sebastiani ha infatti trovato l'accordo con il tecnico per andare avanti ancora una stagione, ma per l'annuncio bisognerà attendere una settimana. Come riporta Il Centro infatti se entro il prossimo fine settimana non arriveranno offerte per il club abruzzese si andrà avanti con Sebastiani al timone della società e Pillon in panchina.