Pescara, lavoro differenziato per Fornasier

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ripresa degli allenamenti nel pomeriggio per il Pescara di mister Bepi Pillon al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo. Lavoro di forza tra campo e palestra, a seguire esercitazioni di possesso palla. Percorso differenziato per Fornasier (affaticamento muscolare) e lavoro tecnico tra i pali per i portieri. Domani prevista doppia seduta di allenamento sul campo in erba del Delfino Training Center.