Pescara, Legrottaglie: "Bojinov dà il cuore. Cittadella? Squadra temibilissima"

Il turno di Serie B si aprirà all'Adriatico di Pescara con in campo la formazione di casa allenata da Nicola Legrottaglie e il Cittadella. In conferenza stampa il tecnico del Delfino ha analizzato i temi del match oltre al punto sulla trattativa per Valeri Bojinov: "Il giocatore ha fatto le visite mediche - si legge su PescaraSport24 - ma non c'è ancora ufficialità. Sono stato suo compagno, anche di camera, nel 2006 e lo conosco bene. Ma non l'ho sentito. È uno che dà il cuore, è un giocatore d'area. Per sfruttarlo dovremo giocare in avanti".

La formazione? "Scognamiglio non sta bene, ha problemi alla schiena ed è più no che si. La mia idea è di non cambiare identità e quindi mantenere la difesa a tre, il dubbio è tra Del Grosso terzo centrale o uno dei giovani. Sceglierò domani. Ellizande è pronto? Diventi pronto quando inizi a giocare, non ho problemi a far giocare uno che ha fatto poche partite in B. Il giovane può sbagliare qualcosa, ma bisogna avere pazienza. È bravo nella costruzione del gioco, se dovessi scegliere lui vorrò sfruttare questa caratteristica. Non ho mai visto nei duelli uno contro uno q campo aperto, ma in generale sotto questo profilo abbiamo quasi solo difensori di posizione. Ad ora il dubbio principale è tra Elizalde e Del Grosso al posto di Scognamiglio. Vorrei che tutti i giocatori si sentano parte del progetto, abbiamo iniziato da tre settimane e stiamo mettendo le fondamenta. Il primo ko? Gli incidenti di percorso e le pause ci possono essere in un percorso, ma la cosa importante è aver intrapreso il cammino giusto. Volevo fare una gara di contenimento all'inizio sulla loro aggressione per poi mettere più qualità al calar del ritmo. Le gare durano 90 minuti e le strategie cambiano in corso d'opera. Bruno è stato uno dei migliori in campo, è parte del progetto e ha fatto ciò che avevo chiesto. Sono arrabbiato per la sconfitta, ma contento per lo spirito di squadra. Melegoni e Clemenza è l'altro dubbio che ho.

Il Cittadella? "Domani affrontiamo una squadra temibilissima, con percentuali statistiche importanti su vari aspetti. Giocano insieme da anni e con gli stessi principi, sarà una gara complicata. Dovremo essere bravi a interpretare le varie fasi del gioco e della gara".