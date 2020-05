Pescara, Legrottaglie: "Ci saranno delle incognite, ma non vedevamo l'ora di ricominciare"

vedi letture

Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, è intervenuto ai microfoni di Rete8 per analizzare la ripresa del campionato: "Per noi è giusto ripartire perché stiamo lavorando da un paio di settimane. Non vedevamo l'ora di riprendere, sono più tranquillo perché la situazione sta migliorando: non vediamo l'ora perché il calcio è il nostro lavoro. Ci saranno delle incognite perché questa situazione non l'abbiamo mai vissuta".