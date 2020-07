Pescara, Legrottaglie: "Fare risultato a Cremona vorrebbe dire essere più tranquilli"

Trasferta in quel di Cremona per il Pescara di Nicola Legrottaglie. Queste le dichiarazioni del tecnico alla vigilia della gara contro la Cremonese riportate da PescaraSport24: "Dovremo essere molto furbi e intelligenti, è una gara decisiva per il nostro obiettivo. Il sistema di gioco non cambierà. Devo solo decidere gli interpreti. A Cremona servirà una prestazione intelligente sulla falsa riga di quella offerta con l'Empoli. La Cremonese è strutturata fisicamente e di grandissima qualità tecnica. Sono stagioni particolari. Si giocano molto. Col pareggio ci avvicineremmo sensibilmente all'obiettivo salvezza. E se la dovessimo vincere... io sono un ottimista per natura. Io voglio vedere solo cose positive, non penso alla negatività. Purtroppo siamo stati troppo discontinui in questo campionato. Nelle ultime tre partite ho visto invece continuità nel progetto tattico e non, purtroppo, nei risultati. Ogni partita è un'occasione per arrivare il più presto possibile all'obiettivo previsto. La nostra testa è focalizzata alla salvezza. Sono tutte finali da qui alla fine. Fare risultato a Cremona vorrebbe dire essere un po' più tranquilli. Sarà una gara decisiva per la salvezza".

Queste poi alcune indicazioni sulla formazione:"Clemenza lo considero un titolare, Galano è fondamentale ma puè anche cominciare dalla panchina. Non sarebbe un dramma, ci sono confronti ravvicinati. Riposerà uno tra Drudi e Scognamiglio. Palmiero deve farsi trovare pronto, avrà la sua chance: in mezzo, in questo momento, abbiamo trovato il nostro equilibrio".