Pescara, Legrottaglie: "Io predestinato? Sì, perché sono figlio di Dio"

Fonte: tuttopescaracalcio.com

© foto di Francesco De Cicco/TuttoLegaPro.com

Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Entella. Il tecnico del delfino parla del mercato, da Bojinov a Matri: "La differenza la fa la motivazione. Se uno deve scegliere un giocatore prendo quello più motivato e umile. Può portare beneficio alla squadra. Non è pero' il mio ruolo, il mio è di allenare. Abbiamo dei direttori in gamba e sapranno loro cosa fare per migliorare la squadra. Non mi creo il problema di chi verrà. Non sono ansioso ma mi preoccupo di portare la squadra a fare una grande prestazione".

In difesa siete un po' corti

"È l'unico reparto dove siamo contati. Abbiamo Bettella, Drudi, Scognamiglio e Campagnaro che dovrebbe rientrare con il gruppo la prossima settimana. Il mio primo pensiero di andare a prendere nella Primavera. Abbiamo tre 2000, andiamo ad ottimizzare le risorse del settore giovanile, quello che dovrebbe fare una squadre per dare futuro. Il Pescara sforna sempre giocatori dal settore giovanile, e il merito è di tutti".

Sei passato da traghettatore a predestinato:

"Ho sentito, quando si parla di predestinato, ho fatto una battuta, si, mi sento predestinato ma perché sono figlio di Dio. Sulle altre cose so che funziona cosi, quando dai qualche novità, che poi sono cose in cui credo, sull'ambiente e sul creare entusiasmo, c'ho sempre creduto da calciatore. Mi sono sempre chiesto perchè la squadra va in ritiro il giorno di prima per poi giocare alle 9 di sera. Ho fatto anche 10-15 giorni di ritiro punitivo. Ma il ritiro è fondamentale quando nel tempo trascorso insieme curiamo le relazioni, lo facciamo per uno scopo che ci aiuta a migliorare, sia per scopo relazione che a livello tattico e tecnico. Ma andare in ritiro punitivo non porta quel frutto, il contrario invece quando si ha uno scopo preciso. Il ritiro dev'essere sfruttato, sennò è tempo perso. Dobbiamo fare il salto di cultura, non dipende dal ritiro il risultato".

La partita con l'Entella?

"Gara complicata, troviamo un ambiente diverso, un campo particolare. L'Entella non perde in casa dal 24 settembre. Qualche settimana fa in primavera, ho chiesto cosa senti in settimana, capita di percepire sensazioni positivi, dicevi che avresti vinto 3-0 e poi perdi 3-0. Dipende tutto da quello che accadrà domani quando si inizia, li capiamo le sensazioni. Con il Cosenza nessuno si immaginava quella mezz'ora di sofferenza. Pero' da li ci siamo ripresi, lo stesso accadrà domani".

Dove può arrivare questa squadra?

"La maggior parte delle persone che hanno fatto il mio percorso di vita, non ho mai visto nessuno rassegnato. Vale il principio su cui lavori e ci credi e il principio è che noi siamo più che vincitori, devo pensare a quello, al di là che la sconfitta arriva e non arriva. Piove su tutti. Ma è come affrontiamo le difficoltà a fare la differenza, è come ne veniamo fuori. Penso che possiamo arrivare a fare cosa che nessuno crede e pensa, possiamo anche fare cosi impossibili, ma passa tutto dal lavoro".