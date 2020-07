Pescara, Legrottaglie: "Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini. Dovevamo vincere"

vedi letture

"Sarò anche un allenatore giovane, ma faccio fatica a commentare una partita che andava vinta". Nicola Legrottaglie non nasconde l'amarezza per la sconfitta di misura contro la Cremonese. Ecco le parole del tecnico del Pescara in conferenza stampa riportate da PescaraSport24: "Dobbiamo fare questo salto di qualità, ma non ci riusciamo".

Il tecnico biancoblù non ha risparmiato critiche al direttore di gara: "Non mi è piaciuta la gestione dei cartellini, oltretutto ha dato solo 4' di recupero. Nel primo tempo abbiamo creato tante occasioni - prosegue l'allenatore degli abruzzesi -, stessa cosa anche nei secondi 45' di gioco. La Cremonese? Ha creato soltanto due occasioni con qualche ripartenza", ha dichiarato Legrottaglie.