Pescara, Legrottaglie promuove Zauri: "Merita la grande vetrina della B"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto in una diretta sociale del Il Centro, come riferisce pescarasport24.it, il tecnico della Primavera del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato, tra le altre, del tecnico della prima squadra, Luciano Zauri: "Il Pescara di Zauri? È una delle squadre che in prospettiva crescerà tanto. Il campionato di B è molto lungo, a marzo verranno fuori i valori. Zauri? Siamo stati avversari nelle squadre di club e compagni di Nazionale. E’ un ragazzo professionale, molto educato ed è una persona piacevole. Mi fa piacere che sia arrivato in B, è bravo e merita questa grande vetrina".