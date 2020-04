Pescara, Legrottaglie: "Protocollo? Capisco tutto ma non possono impedirci di tornare a casa"

Ospite delle colonne de Il Messaggero Nicola Legrottaglie, tecnico del Pescara, è tornato a parlare delle possibilità di ripresa del campionato di Serie B: “Siamo in un momento di confusione, nessuno sa con certezza quali saranno le date. Dalla riunione verrà fuori il decreto, e da lì inizieremo ad allenarci. Ma qui c'è gente che non ha potuto tornare a casa. Io non vedo mio figlio per rispettare il decreto, mentre ho visto che altri hanno potuto prendere un aereo e andare via. Qualcosa non funziona: le regole dovevano essere uguali per tutti”.

Sui protocolli sanitari poi l’allenatore del Delfino ha spiegato: “Capisco che dobbiamo riprendere e che dobbiamo dare speranza a tutti. Ma a certe condizioni è devastante. Tenerci lì senza andare mai a casa è un paradosso. Almeno di tornare a dormire a casa dovranno concedercelo. Durante il giorno non avremo contatti con nessuno: allenamenti, pranzo e cena insieme, ma poi dev'esserci un minimo di libertà. Metteremo le mascherine, faremo controlli sistematici, ma la vita dovrà essere normale”.