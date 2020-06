Pescara, Legrottaglie: "Punti che fanno respirare. Non vedo l’ora di rivedere i tifosi"

La vittoria sulla Juve Stabia ha soddisfatto il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie non solo per l'importanza in chiave classifica, ma per la prestazione offerta dai biancoazzurri. Queste le parole dell'allenatore del Delfino al termine della gara, riportate da Forzapescara.com:

"Contento per la partenza. Sicuramente abbiamo raccolto i frutti del nostro lavoro. Siamo stati molto bravi nel primo tempo a giocare come l’avevamo preparato. Nella ripresa sapevamo che sarebbe stata una gara diversa e l’abbiamo approcciata bene. Ho scelto di inserire Masciangelo per una questione di condizione fisica. Scognamiglio ha ancora bisogno di rientrare in forma e non volevo rischiare. Mettere Crecco centrale è un’idea che ho sempre avuto e oggi ha dimostrato di avere le qualità per poter fare quel ruolo.

Sono tre punti che ti fanno respirare tantissimo. Venerdì prossimo ci sarà un'altra importantissima gara, fondamentale per noi, e dobbiamo prepararla benissimo. La Juve Stabia ha sofferto la nostra interpretazione della gara. Ci smarcavamo con tempi giusti negli spazi creati. Loro cercano verticalizzazioni e velocità ma siamo stati bravi a non concedergliela. Se il primo tempo fosse finito 2-0 per noi, non avrebbe potuto dire nulla nessuno. Forse non eravamo fluidi nella manovra, cosa che invece nella ripresa ci è riuscita.

Adesso dobbiamo pensare a fare punti nella prossima partita. Con questo modulo abbiamo la possibilità di difenderci in un modo e attaccare in un altro e sono soddisfatto. Questo non è calcio, non vedo l’ora di rivedere i tifosi allo stadio. Dobbiamo riaprire il prima possibile".