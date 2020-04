Pescara, Legrottaglie: "Ripartire? Se serve come messaggio di speranza va bene"

Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato della situazione che si sta vivendo e di come si potrà ripartire dopo la fine dell'emergenza: “Il calcio deve dare un messaggio di speranza perché non è solo campo, ma ha dimensioni diverse ed è anche vita. Se si tratta di ripartire per dare un incoraggiamento alle persone per uscire da questa situazione va bene perché il calciatore potrebbe diventare un modello positivo e lanciare un messaggio di speranza per tornare alla vita. - continua Legrottaglie come riporta Tuttopescara.com - Ma è chiaro che si ripartirebbe con grandi difficoltà perché dopo due mesi non si riattacca la spina come se nulla fosse. Tutti hanno una famiglia, c'è la salute da salvaguardare, ci sarebbero riserve mentali. Insomma, bisogna valutare tante cose".