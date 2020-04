Pescara, Legrottaglie: "Ripartiremo con carica e spirito giusti per un gran finale di campionato"

Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Tuttosport della situazione del calcio: "Ognuno ha le sue verità e le sue ragioni. Dobbiamo essere fiduciosi nelle istituzioni incoraggiando il loro lavoro. Chi non pensa a questo dovrebbe mettersi da parte perché in tale momento storico bisogna agevolare gli interessi della Nazione invece che quelli del calcio. Se dobbiamo tornare a giocare per mero interesse economico, io da professionista rispetterò il mio lavoro e chi mi paga scendendo in campo, ma secondo me rischiamo seriamente di perdere una vera occasione per riavvicinare tutte quelle persone che si sono allontanate dal mondo del calcio negli ultimi anni. Come gestisco il gruppo? Non è facile perché ci sono ragazzi che sono rimasti soli in casa ed hanno lontano le famiglie. Il mio desiderio più grande è quello di avere la certezza che loro stiano bene e vivano questo momento nella maniera più serena possibile. Sono orgoglioso dei miei calciatori perché si stanno comportando da seri professionisti anche all'interno delle loro mura allenandosi e curando l’alimentazione nei minimi particolari. Sono orgoglioso di loro, sono da prendere da esempio. Sono convinto che se ripartiremo, lo faremo con la carica e lo spirito giusti per fare un grande finale di campionato".