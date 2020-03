Pescara, Legrottaglie sicuro: "Un salto di maturità, avanti così"

vedi letture

Al termine della partita tra Pescara e Ascoli, il tecnico biancazzurro Nicola Legrottaglie ha analizzato un match che ha riservato grosse emozioni e che i padroni di casa hanno vinto nel finale sfruttando una magia di Memushaj.

Come giudica la prestazione della squadra?

"Nei primi 20 minuti abbiamo sofferto le sortite offensive dell'Ascoli e non siamo riusciti a trovare le giuste distanze sul terreno di gioco, probabilmente abbiamo pagato la pressione e la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi per migliorare la classifica e regalare una soddisfazione ai nostri tifosi. Ci siamo sciolti col passare del tempo e nella ripresa ho visto un Pescara diverso e ben organizzato. Reagire alle difficoltà del match rappresenta un salto di maturità non indifferente, dobbiamo continuare così perchè la strada intrapresa è quella giusta. Quando aspettiamo l'avversario nella nostra metà campo facciamo fatica, se alziamo il baricentro possiamo essere maggiormente pericolosi".

Ha blindato la sua panchina?

"Non l'ho mai persa".

Come mai ha sostituito Borrelli che era subentrato a Maniero?

"Non vedetela come una bocciatura. Si è sacrificato molto, ha fatto il suo fino a quando è stato in campo".