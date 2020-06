Pescara, Legrottaglie: "Sono arrabbiato, tornare a casa con 0 punti mi rende nervoso"

Al termine del match perso contro il Pisa, il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha espresso la sua delusione per la sconfitta arrivata nei minuti di recupero: "Sono arrabbiato e tornare a casa con 0 punti mi rende nervoso perché non è possibile andare via in questo modo, con una partita che nel secondo tempo con, l’uomo in meno, abbiamo dominato sul piano del gioco e riprenderla è stato un miracolo - riporta Pescarasport24.it -. Se non avessimo fatto quell’errore potevamo vincerla e l’impressione era quella di andare oltre il limite ed ero molto tranquillo. Prendere un gol del genere al 94’ quando invece di essere attenti abbiamo fatto un errore clamoroso, mi dà fastidio perché oltre ad aver fatto una prestazione positiva siamo usciti con 0 punti. Oggi la partita è stata condizionata da decisioni estreme, tante ammonizioni con 10 falli subìti nei primi 10 minuti senza l’uso di un cartellino e ad un certo punto dei cartellini nei nostri confronti e potevano essere gestiti meglio".