Pescara, Legrottaglie: "Spalmare il campionato sull'anno solare ottima possibilità"

Il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Spalmare il campionato sull'anno solare sarebbe un'ottima possibilità. In B non essendoci le coppe si potrebbe iniziare a settembre e arrivare a novembre e poi riprendere più avanti anche con un format diverso e più snello. Sia ben chiaro. La mia volontà è quella di tornare a giocare anche per ridare una speranza alle persone e per lanciare un segnale che finalmente si riparte, ma allo stesso tempo chiediamo una grande tutela".