Pescara, Leone: "A gennaio faremo poco. In cantiere delle uscite"

© foto di Luca Rea/LR Press

Dalle pagine di TuttoPescaraCalcio.com arrivano alcune dichiarazioni di Luca Leone, ds del Pescara, in merito al mercato invernale che attende il Delfino e sulla squalifica comminatagli dal Giudice Sportivo dopo il match contro il Palermo: "Credo che faremo poco o nulla anche se sono in cantiere alcune operazioni, soprattutto in uscita. Ho rivisto la partita. Confermo il giudizio espresso a caldo: sono orgoglioso di questi ragazzi. Del resto, la squadra continua a crescere e a convincere. L'ammenda? Non credo di aver offeso nessuno. Ho solo detto all'assistente di supportare meglio l'arbitro. Mi riferivo a un fallo subito da Marras rimasto impunito. A fine primo tempo, al rientro negli spogliatoi, il direttore di gara mi ha comunicato l'espulsione. Per quanto mi riguarda, è la prima volta. La multa è esageratamente pesante, sono molto rammaricato".