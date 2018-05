Pescara, Leone: "Fosse per me resterei tutta la vita qui"

Il direttore sportivo del Pescara Luca Leone ha parlato in conferenza stampa affrontando anche le voci sul proprio futuro: “Fosse per me resterei qui per tutta la vita. Il mio sogno è costruire un Pescara sempre più grande al fine di dare a questa società delle basi solide per tornare in Serie A e restarci a lungo. - continua Leone facendo il punto sulla stagione come sottolinea Pescarasport24.it – Quando si arriva da una retrocessione come la nostra ci si porta dietro tante scorie che alla fine incidono, ma nell'ultimo mese i tifosi sono stati vicini alla squadra e questo ha fatto la differenza per evitare la retrocessione, se non fosse stato per loro non credo che avremmo mai pareggiato contro il Bari. Il nostro obiettivo è riportare entusiasmo allo stadio perché questo può essere un valore aggiunto”.