Josè Machin ha fatto ritorno al Pescara in prestito per trovare maggiore minutaggio e mettersi in mostra. Al Corriere dello Sport ha così commentato il suo ritorno in biancazzurro: "Sapevo sin dall'inizio del mercato che c'era la possibilità di un ritorno a Pescara così quando mi ha chiamato il presidente Sebastiani ho pensato subito che sarebbe stata una bella cosa fare ritorno qui per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. A Parma non è stato facile non giocare. Ma c’erano e ci sono tanti campioni come Bruno Alves, Gervinho o Inglese. Ho imparato tanto e sono stato in un grande club".