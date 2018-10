Pescara, Machin: "Contento del gol. Vogliamo essere protagonisti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Machin Pepin, centrocampista del Pescara, ai microfoni di Dazn dopo il gol vittoria nella sfida contro il Benevento. "Stiamo andando bene, siamo un grande gruppo. Sono contento di fare il primo gol, spero non sia l'ultimo. Sono contento per la vittoria della squadra. In questa stagione i tifosi ci hanno fatto vedere che sono dalla nostra parte, ci stanno aiutando tanto. Fin dall'inizio ho pensato che siamo una squadra forte, peccato che c'è la sosta proprio in questo momento. Vogliamo essere i protagonisti di questo campionato, con la giusta continuità possiamo fare bene".