Pescara, Machin elogia Pillon: "Ci sta aiutando a dare il meglio"

Il centrocampista del Pescara José Machin in un'intervista a Il Centro ha parlato del nuovo tecnico Bepi Pillon elogiandolo: “Il mister mi ha fatto una gran bella impressione, può aiutarci tanto in questo momento e sta cercando di tirare fuori il meglio da ognuno di noi. Ha fatto cose semplici e già a Palermo si sono visti i frutti. La squadra è messa bene in campo e con molta più personalità”.