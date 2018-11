Pescara, Machin prolunga fino al 2023. Nonostante le sirene dalla A

Cristiano Bergodi al Voluntari, affare fatto. Contratto fino al termine della stagione sportiva e obiettivo salvezza. Firma siglata e una nuova avventura per Bergodi. E nella foto il momento dell’accordo...

Il procuratore Donati Di Campli attraverso i propri canali social ha annunciato il rinnovo del centrocampista José Machin , suo assistito, con il Pescara postando la foto della firma in cui si vede oltre al classe '96 anche il presidente Daniele Sebastiani. Machin dovrebbe essersi legato al club biancoazzurro fino al 2023. Ora si attende il comunicato del Pescara per la definitiva ufficializzazione dell'accordo. Sul calciatore da tempo c'è l'interesse di molti club di Serie A: Milan, Inter, SPAL, Sampdoria, Genoa e Udinese.

