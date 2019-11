© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il calciatore del Pescara José Machin ha parlato dopo il successo per 3-0 sul Pisa: "La fortuna alla fina sta venendo dalla mia parte, sono contento per me e per la squadra. Spero che troviamo tutti insieme la continuità. Penso che l'anno scorso ho fatto bene ma quest'anno sono forse più continuo e determinante, alla fine nel calcio è questo quello che conta. Meglio per me e per la squadra. Quando noi scendiamo in campo con la testa e la personalità giuste capendo le nostre potenzialità limitando i nostri difetti, in questa B possiamo dire la nostra contro tutti perchè siamo una squadra forte".