Pescara, Machin: "Spero che questa sia la stagione del salto in avanti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Autore finora di un'ottima stagione e oggetto del desiderio in chiave mercato di alcuni club di Serie A, Josè Machin, centrocampista spagnolo del Pescara, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport: "Mi auguro che sia questa per me la stagione in cui fare il definitivo salto in avanti. È arrivato il momento di dimostrare quello che valgo. Ormai ho 22 anni ed è l’età giusta per poter dimostrare qualcosa di importante. È arrivata anche la convocazione in Nazionale. Siamo un Paese piccolo ma in squadra c’è talento e credo che possiamo fare grandi cose in futuro".