Pescara, Machin: "Vinciamo e regaliamo una piccola gioia ai tifosi"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Pescara Josè Machin ha parlato dalle colonne de Il Centro in vista della sfida contro l'Ascoli, scontro salvezza molto delicato in cui si troverà di fronte al suo ex allenatore Serse Cosmi: “Non scenderemo in campo per pareggiare, vogliamo i tre punti per chiudere bene un'annata difficile e dare ai nostri tifosi una piccola gioia visto che è l'ultima in casa. Cosmi? È un grande allenatore, mi spiace essermi infortunato dopo la prima giornata e essermi dovuto operare al menisco. Oltre la grinta sa far giocare bene le sue squadre e punta tanto sui giocatori tecnici. - continua Machin – Pillon ci ha dato grande organizzazione e riportato serenità nello spogliatoio, grazie a lui ho trovato la continuità per esprimermi al meglio e il buon momento della squadra mi ha aiutato. Futuro? Il mio unico pensiero è rivolto alla salvezza, poi ci sarà tempo per decidere cosa fare con Roma e Pescara”.