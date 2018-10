Pescara, Machin: "Voglio la A. Roma? Non ho rimpianti"

© foto di Federico Gaetano

In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, José Machin - centrocampista del Pescara capolista in B - ha parlato del suo momento di forma, partendo dalla maglia numero 10 del Delfino, indossata ultimamente da Verratti e Lapadula. "Spero porti fortuna anche a me. Voglio ripagare la sua fiducia dopo anni difficili. La A l’ho solo sfiorata e vorrei viverla da protagonista con questa maglia. Roma? Non ho rimpianti. Voglio dire grazie pubblicamente a Walter Sabatini per avermi portato in Italia. Il direttore credeva tanto in me: mi diceva che potevo diventare il nuovo Yayà Tourè, il mio idolo con Pirlo e De Rossi