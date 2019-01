© foto di Daniele Buffa/Image Sport

A DAZN, al termine della gara contro la Cremonese, parla l'attaccante del Pescara, Leoanardo Mancuso: "Abbiamo affrontato una grande squadra. Risultato giusto, lo prendiamo e ripartiamo. Non ci sono state occasioni, alla fine è giusto così. Non sempre le cose vanno come si vogliono. Mancata sotto porta l'occasione giusta. Ci rifaremo. Livorno? Giocherà alla morte, andremo lì a fare punti, ci crediamo".