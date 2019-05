Pescara, Mancuso: "Battibecco con Pillon, ma sono rimasto lucido"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Mancuso, attaccante del Pescara, dopo il pareggio sul campo del Venezia è intervenuto al microfono di Dazn: "Un po' di parapiglia a fine partita, ma non so il motivo. Ogni tanto succede di avere dei battibecchi, mi dispiace averlo avuto col mister, ma sono contento di aver mantenuto la lucidità e aver segnato. Ci giochiamo l'ultima partita in casa nostra per qualificarci ai play-off. Dispiace per oggi, noi abbiamo fatto una grande partita. I calci di rigore sono due episodi, noi avevamo approcciato bene. E' stata una stagione importante da parte di tutti. I miei gol sono serviti, ma penso sempre al bene della squadra".