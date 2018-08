Pescara, Mancuso: "Ci abbiamo creduto fino alla fine, non mollando mai"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Un suo gol allo scadere ha regalato il pareggio al Pescara in quel di Cremona. Dopo la sfida dello “Zini” Leonardo Mancuso ha parlato in mixed zone: “Ci abbiamo creduto fino alla fine, non mollando mai. Ed il gol è un premio che vale tantissimo. La rete è arrivata proprio allo scadere, abbiamo avuto un paio di occasioni sul finale del tempo regolamentare e poi, per fortuna, in quella che probabilmente era l’ultima palla della gara - riporta Pescarasport24.it -sono stato bravo a leggere la traiettoria del traversone di Balzano”.