Pescara, Mancuso: "Così anche nella ripresa per portare a casa il risultato"

Ha sbloccato la partita con il Crotone, portando in vantaggio il Pescara che per la prima volta ha segnato nel primo tempo. L'autore del gol Leonardo Mancuso ha commentato così ai microfoni di Dazn: "Di solito ci siamo giocati le partite nella ripresa, questa volta siamo andati in vantaggio e giochiamo in questo modo il secondo tempo per portare a casa il risultato. Occhio a Benali? E' un giocatore importante, lo conosciamo bene e va tenuto d'occhio. Dobbiamo continuare così".