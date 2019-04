Per puntare ai play off partendo dalla migliore posizione possibile il Pescara ha bisogno di un risveglio del suo bomber Leonardo Mancuso, autore di 18 reti in questo campionato. L’attaccante nell’ultimo mese e mezzo ha vissuto un momento di appannamento con il gol su azione che non arriva da 451 minuti (l’ultimo contro lo Spezia lo scorso 3 marzo). Contro il Carpi, già punito all’andata, il centravanti abruzzese spera di sbloccarsi anche per rilanciare le quotazioni della squadra che attualmente occupa il quinto posto.