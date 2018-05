Pescara, Mancuso: "Il futuro? Resterò qui un altro anno"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Leonardo Mancuso ha commentato così la gara pareggiata dal suo Pescara contro il Novara: “Abbiamo fatto una buona gara. Peccato per la mia occasione nel finale, poteva essere il gol salvezza. Nel primo tempo abbiamo sofferto parecchio, ma la ripresa penso sia da incorniciare - riporta Pescarasport24.it -. Pillon? Credo che il mister abbia toccato le corde giuste, restituendoci un po' di serenità. Non penso sia un caso la seconda rimonta (dopo quella col Bari) in partite così delicate. La squadra ha una sua identità. Il futuro? Nonostante sia di proprietà della Juventus, resterò un'altra stagione a Pescara in prestito. Ripartirò da qui, da una piazza che ho voluto fortemente. Ascoli? Sarà la gara che dovrà regalarci la salvezza matematica. È un derby a cui tutti i tifosi tengono e penso cada a pennello in un momento simile. La prepareremo al meglio durante questa settimana”.