© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Mancuso, autore della doppietta decisiva nel successo del suo Pescara contro il Padova, è intervenuto al microfono di Dazn: "Continuo a cercare la mia strada e a migliorarmi. Ruolo? Sono un attaccante, gioco dove mi dice Pillon. Juve? Non sarebbe obiettivo pensarci. Il mio presente è il Pescara, la Juve la guardo in tv per cercare il più possibile di imparare da quei campioni. Mi do da fare. Zeman? Per un breve periodo mi ha dato tanto. Quest'anno sto continuando il mio percorso con Pillon, bravissimo dal punto di vista umano. Dedico la doppietta a tutto l'ambiente perché questa è una vittoria molto importante".