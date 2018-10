Pescara, Mancuso: "La pesca il mio segreto. Sogno la A con questa maglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da La Gazzetta dello Sport l'attaccante del Pescara Leonardo Mancuso ha parlato degli obiettivi stagionali e delle sue passioni: “Siamo partiti forte e ci piacerebbe restare in alto fino alla fine, ma siamo ancora all’inizio della stagione. È presto per definire obiettivi e traguardi da raggiungere. Promozione? Ci sono tante squadre attrezzate e che partono con i favori del pronostico come Verona e Benevento, sono loro le big del torneo. - continua Mancuso spiegando perché è stato ribattezzato Sampei – Mi piace questo soprannome, è simpatico e mi fa pensare al personaggio dei cartoni giapponesi che impazziva per la pesca proprio come me. Qui in Abruzzo continuo a pescare, rilassarmi e segnare anche se quest'anno non ho ancora trovato il partner giusto con ami e lenze”.