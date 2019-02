© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nonostante il sedicesimo centro stagionale di Leonardo Mancuso il Pescara torna da Benevento senza punti. Dopo la gara proprio l’attaccante biancoazzurro ha commentato così prestazione e risultato: “È un vero peccato perché nonostante le difficoltà avevamo rimesso in piedi la gara, ma il loro raddoppio è stato una doccia fredda. Non siamo stati brillanti come in altre occasioni sopratutto nel primo tempo e analizzeremo con serenità tra di noi. - continua Mancuso come riporta Pescarasport24.it - Abbiamo creato poche occasioni e potevamo fare di più e meglio, ma non dobbiamo buttarci giù perché giocavamo contro una grande squadra. Dobbiamo cercare di vincere più partite possibili e restare in alto il più a lungo possibile perché le ultime gare saranno decisive”.