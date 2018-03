Pescara, Mancuso: "Onorato di essere della Juventus"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Leonardo Mancuso, attaccante del Pescara ma di proprietà della Juventus, ha raccontato a Tuttosport il suo passaggio in bianconero. "La trattativa si è sviluppata a gennaio, resterò ancora una stagione e mezza in Abruzzo, però il fatto di essere di proprietà bianconera rappresenta un grosso stimolo per migliorarmi. Non ho mai indossato la maglia della Juventus, ero in Primavera con il Milan e ho avuto poco spazio, sono ripartito dai Dilettanti, con il Pizzighettone".