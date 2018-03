Pescara, Mancuso: "Per giocare nella Juve bisogna essere dei marziani"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Intervistato da Tuttosport l'attaccante del Pescara Leonardo Mancuso ha parlato del l'acquisto del suo cartellino da parte della Juventus: “La trattativa si è sviluppata a gennaio, ma resterò qui ancora per una stagione e mezzo cercando di migliorarmi perché essere di proprietà della Juventus è un grande stimolo. Inizialmente ero sorpreso, poi ho provato un mix fra felicità e confusione perché vengo dalla gavetta e sapere che un club come la Juve ti vuole non può che riempirti di orgoglio. - continua Mancuso – Certo per giocare in bianconero bisogna essere un marziano, ci sono giocatori incredibili come per esempio Douglas Costa e Bernardeschi che ammiro tantissimo. Spero però di poter almeno visitare il centro sportivo di Vinovo”.