Pescara, Mancuso: "Serie A è il nostro obiettivo, continuiamo così"

Autentico protagonista della vittoria del Pescara per 2-1 sul Crotone, l'attaccante degli abruzzesi Leonardo Mancuso è stato il migliore in campo con la sua doppietta. La punta ha parlato al termine della gara ai microfoni di Dazn: "E' la prima doppietta sono contento, nessuna rivincita con Stroppa anzi con il mister c'è un bel rapporto e io penso soltanto a far bene nel presente e per il Pescara. Abbiamo iniziato a lavorare da luglio davvero tanto, si sta creando un gran gruppo, siamo partiti alla grande ma siamo soltanto all'inizio".

Sulle sue caratteristiche. "Callejon è tra i migliori esterni ai quali mi ispiro, nasco come attaccante ma posso interpretare tutti i ruoli. Sono a disposizione del mister e della squadra. La Serie A con il Pescara? Il mio desiderio è continuare così e portare più in alto possibile il club. Qui siamo una famiglia, ci aiutiamo l'un l'altro e siamo tutti uniti per il nostro obiettivo".