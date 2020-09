Pescara, Maniero ai saluti. Il suo contratto non sarà rinnovato

Il futuro di Riccardo Maniero, centravanti classe ‘87, non sarà al Pescara. Il giocatore infatti non rinnoverà il contratto del calciatore nonostante abbia segnato sette reti nell’ultima stagione fra cui alcune reti pesanti come quella della vittoria sul Livorno o la rete nell’andata della sfida play out contro il Perugia. Per Maniero, come riporta Pescarasport24.it, le richieste da club di Serie B e C non mancano con l’Avellino in prima fila.