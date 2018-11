© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

L'attaccante del Pescata Manuel Marras ha parlato in vista della sfida contro il Palermo, big match della prossima giornata: “Essere in testa fa sicuramente piacere anche perché è una cosa che ci siamo meritati e ora affronteremo questa sfida come è giusto che sia. Andremo a Palermo per fare punti contro una squadra fortissima, che fino a pochi anni fa era in Serie A e punta a tornarci. - conclude Marras come riporta Pescarasport24.it - L'atmosfera che ci attende sarà fantastica, giocheremo in un grande stadio contro una squadra che come noi non molla mai”.