Pescara, Masciangelo: "Sul 2-0 ci siamo abbassati troppo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro il Venezia, il difensore del Pescara Edoardo Masciangelo ha commentato: "Risultato che lascia l'amaro in bocca, sul 2-0 ci siamo abbassati troppo - riporta Tuttopescaracalcio.com - l'ho vista come una volontà della squadra di non subire gol. Poi commetti l'errore inconsciamente di abbassarti, poi loro sono forti, hanno portato tanti giocatori dentro l'area e si fa fatica a contrastarli. Merito loro, poi se non avessimo preso gol alla fine staremo parlando di un'altra partita. L'inconscio gioca brutti scherzi, non volevamo prendere gol e ci siamo abbassati. Si è commesso questo errore e abbiamo subito contro una squadra dai valori tecnici alti. Nel finale li abbiamo messi in difficoltà ma resta il rammarico perchè si poteva vincere. Se non avessimo preso gol nel finale si parlava di una vittoria. La prestazione? Oggi c'è stata ma vanno dato meriti anche all'avversario".