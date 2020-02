© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Il Centro è ormai sfumata la speranza in casa Pescara di rinforzare l’attacco con Alessandro Matri. Il centravanti, svincolatosi dal Brescia, ha infatti ribadito la propria volontà di non scendere di categoria e aspettare una chiamata dalla Serie A. Secono il quotidiano a questo punto il club abruzzese potrebbe restare così visto che le piste che portano a Bojinov e Lopez non scaldano più di tanto.