Pescara, Memushaj: "A Livorno ho sbagliato. Ma spero di vestire per tanto questa maglia"

Davanti alle telecamere di Rete8, nel corso della trasmissione A Cena con..., è intervenuto il centrocampista e capitano del Pescara Ledian Memushaj: "Quello che è successo a Livorno è capitato in un momento particolare della stagione, mi è dispiaciuto, ho sbagliato, da capitano non avrei dovuto comportarmi così anche perché certe cose vanno risolte solo nello spogliatoio. Ma c'erano situazioni che avevamo mandato giù, nonostante non mi stessero bene, da capitano e da uomo di esperienza non guardo solo allo stretto necessario, ho altre responsabilità: a Livorno è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e non per la sostituzione, non c'entrava quello".

Archiviato quell'episodio, che pareva aver messo in discussione anche la permanenza del calciatore in Abruzzo, si parla poi della stagione corrente: "E' un campionato strano dove abbiamo avuto alti e bassi, ma vedo che questo è successo anche a tante altre formazioni, è una stagione particolare. Anche un punto può cambiare la stagione. L'importante è stare sempre compatti, dobbiamo essere noi a trascinare tutti dalla nostra parte: qua si può lavorare bene e fare grandi cose".

E conclude: "Qua sto bene, ci tengo tanto a questa maglia. Ma non mi piace fare promesse, nel calcio ci sono varie situazioni che dipendono da tante variabili, preferisco parlare in campo, anche se è ovvio che spero di vestire ancora per tanto la maglia biancazzurra. Però ripeto, fare promesse non mi piace, ci sono tante cose che non dipendono solo da noi calciatori: a ora comunque ho altri due anni di contratto, vedremo più avanti".