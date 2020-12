Pescara, Memushaj: "Abbiamo fatto di tutto per pareggiare. Pronti per i tanti impegni ravvicinati"

Il suo gol in avvio è stato inutile ai fini del risultato, ma Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara, prova a vedere il bicchiere mezzo pieno dopo la sconfitta patita contro il Vicenza. Questa la sua analisi del match, riportata da pescaracalcio24.it: "Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto, purtroppo non ce l'abbiamo fatta. Nel primo non hanno funzionato alcuni meccanismi, ma è normale visto che lavoriamo da poco con il nuovo mister. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, volevamo a tutti i costi pareggiare. A livello fisico stiamo bene, sono convinto che affronteremo al meglio il ciclo di partite ravvicinate che ci attende. Anche io mi sento meglio, a inizio stagione non ero in condizione".