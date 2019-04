Pescara, Memushaj: "Battere il Perugia vale più di un piede nei playoff"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle colonne de Il Messaggero, nella sua edizione dedicata all'Abruzzo, arrivano alcune dichiarazioni di Ledian Memushaj, centrocampista del Pescara: "Dobbiamo cercare di ottenere il piazzamento migliore, mancano ancora diverse partite e dobbiamo fare più punti possibili per arrivare in una buona posizione. Le statistiche dicono che la posizione di partenza nei playoff può fare la differenza. Per questo, vincere contro il Perugia, significherebbe avere più di un piede fra le prime otto".