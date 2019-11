Pescara, Memushaj: "Contro il Perugia anche per noi sarà una guerra"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Rete8, come riferisce pescarasport24.it, è intervenuto il centrocampista del Pescara Ledian Memushaj. Proprio nella settimana che culminerà con l'incontro con il Perugia di Massimo Oddo, ex di turno che nella stagione 2015-2016 portò il Delfino in A: “L'anno con Oddo, al di là dell'atteggiamento, se avevi Lapadula e Caprari rischiavi di partire quasi tutte le volte sull'1-0. Dispiace che ora il mister stia passando un brutto momento anche se si parla delle ultime 2 partite, perché la Serie B è così. Prima di questi 2 ko si parlava di altro nei suoi confronti, dispiace però anche per noi sarà una guerra perché vogliamo continuare a fare bene e non vogliamo fermarci".

E proprio sul Pescara: "Abbiamo attraversato un periodo altalenante dove i cambiamenti come l'allenatore e giocatori nuovi dovevano trovare la sua identità, penso che l'abbiamo trovata. Non vinceremo tutte le partite, anche se ci proveremo, però questa è una squadra dove può dire la sua in questo campionato. Vincere il campionato oppure i playoff? Non sono il tipo che si sbottona, mi piace parlare molto in partita dopo partita. Le caratteristiche di Zauri? Il mister è un po' simile nei metodi di Oddo, sono propositivi e a entrambi piace proporre il proprio gioco. All'inizio avevamo un po' di difficoltà ma adesso lo stiamo dimostrando, bisogna continuare così perché 2-3 partite non bastano. Vogliamo andare a Perugia e fare una bella partita così come abbiamo fatto con Oddo”