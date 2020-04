Pescara, Memushaj: "La Serie B può ripartire, ma serve un protocollo sanitario più snello"

Il centrocampista e capitano del Pescara Ledian Memushaj ha parlato nel corso di una videoconferenza della situazione attuale e della possibile ripartenza: “In troppi in questo momento vorrebbero fare i propri interessi personali a discapito del bene comune, ma non è così che funziona. Io credo che anche la Serie B possa ripartire assieme alla Serie A anche se i protocolli sanitari proposti dalla massima serie sarebbero insostenibili per noi e andrebbero snelliti. - continua Memushaj come riporta Pescarasport24.it - Anche sugli stipendi vanno fatte delle valutazioni perché in Serie B la situazione non è paragonabile alla Serie A e non si possono fare gli stessi tagli. Un mio sogno? Sicuramente quello di giocare di nuovo in Serie A. L’emozione provato con la promozione del 2016 è stata impagabile. Mi piacerebbe giocare un altro anno nella massima serie.“