Pescara, Memushaj: "Partenza negativa. Col Vicenza in palio punti importanti"

Intervistato da Il Centro il centrocampista e capitano del Pescara Ledian Memushaj guarda al futuro con ottimismo dopo la vittoria sull’Ascoli: “Abbiamo avuto una partenza negativa e non so darmi una spiegazione precisa, posso solo dire che bisogna lavorare duramente tutti i giorni per metterci alle spalle questo periodo. Breda è un tecnico navigato, esperto, bravo e che conosce la categoria, abbiamo molta fiducia in lui e penso che questa cosa si sia vista già ad Ascoli. Ora però dobbiamo pensare alla sfida contro il Vicenza dove saranno in palio punti molto importanti. - continua il centrocampista parlando del proprio futuro – Tra due anni il mio contratto scadrà, ma non ho ancora deciso cosa fare in futuro. Sicuramente mi piacerebbe restare nel calcio, però non mi sono ancora posto questo problema. Penso al presente e al campo”.